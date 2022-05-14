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Оккупанты завозят в Мариуполь хлор, чтобы скрыть военные преступления, - мэрия

Фото: массовые захоронения разрастаются под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах. С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Отмечается, что кроме стремительного увеличения количества братских могил в Мангуше, есть также информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь" в центральном районе Мариуполя.

Так, подчеркивает Андрющенко, оккупанты буквально превращают город в кладбище.

"Кроме того, есть информация о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах, возможно для санитарных нужд или простого быстрого уничтожения последствий военных преступлений", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем в поселке городского типа Старый Крым увеличиваются братские могилы - были опубликованы новые снимки.

Также мы писали, что о братской могиле у села Виноградное стало известно еще 22 апреля. Тогда советник мэра Мариуполя получил информацию о массовых захоронениях погибших мариупольцев в попытке оккупантов скрыть последствия военных преступлений.

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