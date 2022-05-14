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Окупанти завозять до Маріуполя хлор, щоб приховати воєнні злочини, - мерія

Фото: масові поховання розростаються під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах. З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди воєнних злочинів у місті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Зазначається, що крім стрімкого збільшення кількості братських могил в Мангуші, є також інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь" в центральному районі Маріуполя.

Так, наголошує Андрющенко, окупанти буквально перетворюють місто на кладовище.

"Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків воєнних злочинів", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що під Маріуполем в селищі міського типу Старий Крим збільшуються братські могили - були опубліковані нові знімки.

Також ми писали, що про братську могилу біля села Виноградне стало відомо ще 22 квітня. Тоді радник мера Маріуполя отримав інформацію про масові поховання загиблих маріупольців у спробі окупантів приховати наслідки військових злочинів.

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МаріупольВійна Росії проти України