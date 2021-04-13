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Оккупанты завели "дело" на Казанского, требуют исключить из переговоров в ТКГ

Автор: РБК-Украина

На встрече политической подгруппы ТКГ (Трехсторонней контактной группы) стороны пытались найти выход и разблокировать переговоры. Представители оккупантов как вариант предложили исключить из украинской делегации журналиста Дениса Казанского, поскольку на него якобы открыто "уголовное дело".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе Сергей Гармаш.

По его словам, сегодняшние консультации снова проходили неформально, стороны искали возможность провести переговоры с учетом того, что Киев не будет ничего обсуждать с осужденной в Украине "экспертом" Майей Пироговой.

Гармаш отметил, что представители ОРДО предлагали игнорировать уголовные дела в отношении участников или исключить из переговоров Пирогову, но в ответ украинская сторона должна отказаться от участия Дениса Казанского.

"Через 11 месяцев его работы в ТКГ они узнали, что у них против него открыто "уголовное дело". Ему по их "законодательству" вменяется статья, по которой предусмотрена смертная казнь и конфискация имущества", - отметил Гармаш.

Третий вариант, который был предложен - проводить заседания с официальными представителями без экспертов и советников.

"Украинская делегация отвергла все варианты, потому что они являются неприемлемыми. Мы не можем легитимизировать их представителей ни в какой форме, а все наши являются официальными представителями, поскольку представлены на переговорах нотой МИД Украины", - добавил он.

Напомним, ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Россия якобы согласилась отстранить от заседаний ТКГ "эксперта" Майю Пирогову.

В начале апреля глава делегации Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона не будет участвовать в переговорах политической подгруппы, пока ОБСЕ не добьется исключения Пироговой.

На фоне этой ситуации министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговорный процесс превратился в "театр абсурда".

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