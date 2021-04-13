Оккупанты завели "дело" на Казанского, требуют исключить из переговоров в ТКГ

По его словам, сегодняшние консультации снова проходили неформально, стороны искали возможность провести переговоры с учетом того, что Киев не будет ничего обсуждать с осужденной в Украине "экспертом" Майей Пироговой.

Гармаш отметил, что представители ОРДО предлагали игнорировать уголовные дела в отношении участников или исключить из переговоров Пирогову, но в ответ украинская сторона должна отказаться от участия Дениса Казанского.

"Через 11 месяцев его работы в ТКГ они узнали, что у них против него открыто "уголовное дело". Ему по их "законодательству" вменяется статья, по которой предусмотрена смертная казнь и конфискация имущества", - отметил Гармаш.

Третий вариант, который был предложен - проводить заседания с официальными представителями без экспертов и советников.

"Украинская делегация отвергла все варианты, потому что они являются неприемлемыми. Мы не можем легитимизировать их представителей ни в какой форме, а все наши являются официальными представителями, поскольку представлены на переговорах нотой МИД Украины", - добавил он.