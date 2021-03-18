Россия пошла на уступки. "Эксперта ЛНР" отстранят от заседаний ТКГ
Россия согласилась отстранить от заседаний Трехсторонней контактной группы так называемого "эксперта ЛНР" Майю Пирогову. Украина отказывалась принимать участие в заседаниях ТКГ, пока Пирогова не выйдет из переговорного процесса.
Об этом рассказал пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".
Как пояснил Арестович, российская сторона решила, что участие Пироговой в переговорах не является важным.
"После некоторого периода бурных совещаний внутри российской делегации они сказали, что не так уж она и важна эта Майя, можем продолжать переговоры",- сказал он.
По мнению Арестовича, такой шаг российской стороны демонстрирует то, что Москва критически нуждается в сохранении переговоров по Донбассу.
"Мы отстояли свою позицию, показав, что, конечно, дипломатия - дипломатией, но с людьми, осужденными за терроризм и подозреваемыми в терроризме, вести переговоры не будем", - добавил представитель украинской делегации.
Напомним, 16 марта Украина прервала заседание ТКГ из-за присутствия на нем так называемого "эксперта ЛНР" Майи Пироговой. Украинская сторона потребовала, чтобы она больше не появлялась на заседаниях, тем более официальные участники переговоров ее не приглашали.
Вчера Пирогова снова появилась в ТКГ. Из-за присутствия Пироговой украинская делегация была вынуждена прервать заседание политической подгруппы ТКГ.