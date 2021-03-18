Россия пошла на уступки. "Эксперта ЛНР" отстранят от заседаний ТКГ

Россия согласилась отстранить от заседаний Трехсторонней контактной группы так называемого "эксперта ЛНР" Майю Пирогову. Украина отказывалась принимать участие в заседаниях ТКГ, пока Пирогова не выйдет из переговорного процесса.

Об этом рассказал пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом" .

Как пояснил Арестович, российская сторона решила, что участие Пироговой в переговорах не является важным.

"После некоторого периода бурных совещаний внутри российской делегации они сказали, что не так уж она и важна эта Майя, можем продолжать переговоры",- сказал он.

По мнению Арестовича, такой шаг российской стороны демонстрирует то, что Москва критически нуждается в сохранении переговоров по Донбассу.

"Мы отстояли свою позицию, показав, что, конечно, дипломатия - дипломатией, но с людьми, осужденными за терроризм и подозреваемыми в терроризме, вести переговоры не будем", - добавил представитель украинской делегации.