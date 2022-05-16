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Оккупанты заставляют мариупольцев признавать "преступления" ВСУ, чтобы получить компенсацию

Фото: оккупанты заставляют мариупольцев признавать "преступления" ВСУ, чтобы получить компенсацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты объявили начало регистрации на получение "компенсации" за разрушенное жилье в Мариуполе. Местных заставляют признать "преступления" украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отметил Андрющенко, оккупанты "обещают" 500 тысяч рублей за потерю жилья, или же 3 млн рублей за потерю родственника.

"Регистрации заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако, при подаче собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно указать, что имущество было уничтожено украинскими военными", а близких "было убито украинской армией", — сообщил Андрющенко

В то же время если же мариуполец не признает "преступления" наших бойцов, ему отказывают в получении "компенсации".

"С учетом психологического давления и состояния информационной блокады мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями", - добавил советника мэра.

Эти же самые "показания" мариупольцев, оккупанты планируют продемонстрировать в пропагандистских СМИ.

"В реальности проведение подобной компенсации невозможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам Россия должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики России невозможно", - добавил Андрющенко

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ВСУУкраинаМариупольРоссийская Федерация