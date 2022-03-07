Оккупанты зашли на территорию аэропорта Николаева. ВСУ перешли в наступление

"Николаев. 10:45, 7 марта. Мы переходим в наступление. Враг зашел в наш аэропорт", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки на подступах к Николаеву уничтожены три колонны врага. Кроме того, украинские военные захватили большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.

Кроме того, в городе жилые массивы обстреляли "смерчи" врага, возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект").

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