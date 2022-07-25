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Оккупанты запустили завод по производству бетона в Мелитополе: зачем им это понадобилось

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Запорожье, Понедельник 25 июля 2022 13:51
Оккупанты запустили завод по производству бетона в Мелитополе: зачем им это понадобилось Фото: оккупанты запустили завод по производству бетона в Мелитополе, чтобы восстановить аэродром (gur.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытаются восстановить аэродром в захваченном Мелитополе. Сделать это они хотят с помощью местного завода по производству бетона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Так, оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс".

"Впрочем, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятен. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств", - рассказывают разведчики.

Как поясняют в ГУР, оккупанты планируют использовать мощности бетонного завода для укрепления линий обороны. В частности, они хотят сделать долговременные огневые точки на железо-бетонной базе.

Как сообщалось, ранее россияне покинули Мелитопольский аэродром, который они использовали в качестве военной базы, из-за точных обстрелов ВСУ.

Напомним, российские оккупанты захватили мощности Облэнерго во временно оккупированном Мелитополе.

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