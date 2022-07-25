Оккупанты запустили завод по производству бетона в Мелитополе: зачем им это понадобилось
Оккупанты пытаются восстановить аэродром в захваченном Мелитополе. Сделать это они хотят с помощью местного завода по производству бетона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Так, оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс".
"Впрочем, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятен. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств", - рассказывают разведчики.
Как поясняют в ГУР, оккупанты планируют использовать мощности бетонного завода для укрепления линий обороны. В частности, они хотят сделать долговременные огневые точки на железо-бетонной базе.
Как сообщалось, ранее россияне покинули Мелитопольский аэродром, который они использовали в качестве военной базы, из-за точных обстрелов ВСУ.
Напомним, российские оккупанты захватили мощности Облэнерго во временно оккупированном Мелитополе.
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