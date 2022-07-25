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Окупанти запустили завод з виробництва бетону в Мелітополі: навіщо їм це знадобилося

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Запоріжжя, Понеділок 25 липня 2022 13:51
Окупанти запустили завод з виробництва бетону в Мелітополі: навіщо їм це знадобилося Фото: окупанти запустили завод з виробництва бетону у Мелітополі, щоб відновити аеродром (gur.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти намагаються відновити аеродром в захопленому Мелітополі. До цього вони хочуть залучити місцевий завод з виробництва бетону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Так, окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс".

"Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей", - розповідають розвідники.

Як пояснюють у ГУР, окупанти планують використати потужності бетонного заводу для зміцнення ліній оборони. Зокрема, вони хочуть зробити довготривалі вогневі точки на залізо-бетонній базі.

Як повідомлялося, раніше росіяни залишили Мелітопольський аеродром, який вони використовували як військову базу, через точні обстріли ЗСУ.

Нагадаємо, російські окупанти захопили потужності Обленерго у тимчасово окупованому Мелітополі.

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