Оккупанты запустили ракеты по Черкассам. В городе сработала ПВО

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец подтвердил удар российских войск по Черкассам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.
Табурец призвал горожан не паниковать. Украинские силы противовоздушной обороны борются с опасностью.
"Черкасцы, без паники! Работает ППО. ОСТАЙТЕСЬ В УКРЫТИЯХ! Никаких фото и видео!" – говорится в сообщении.
Новость дополняется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.