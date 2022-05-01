Оккупанты запустили ракету по Днепропетровской области. Пострадавших нет

Российские военные запустили ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области. Попали в склады агропредприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал головы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризуют" наши склады", - пишет Резниченко.

В результате обстрела никто из гражданских не пострадал. Склады были разрушены.

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