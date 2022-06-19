Оккупанты в Запорожской области угрожают смертной казнью за сопротивление, - глава ОВА

Оккупационные войска в некоторых районах Запорожской области угрожают смертной казнью за сопротивление. В то же время запорожские партизаны продолжают бороться против захватчиков.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации.
"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В то же время, оккупационные войска не оставляют попыток борьбы между собой за власть и финансы", - отметил глава ОВА.
Напомним, на прошлой неделе Запорожская область вводила затяжной комендантский час в оккупированных районах.
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