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Оккупанты в Запорожской области угрожают смертной казнью за сопротивление, - глава ОВА

Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook.com/starukholexander)
Автор: Константин Широкун

Оккупационные войска в некоторых районах Запорожской области угрожают смертной казнью за сопротивление. В то же время запорожские партизаны продолжают бороться против захватчиков.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации.

"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В то же время, оккупационные войска не оставляют попыток борьбы между собой за власть и финансы", - отметил глава ОВА.

Напомним, на прошлой неделе Запорожская область вводила затяжной комендантский час в оккупированных районах.

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