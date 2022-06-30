Оккупанты захватили сразу три села в Луганской области, - Генштаб

Российским войскам удалось взять под контроль сразу три села в Луганской области - Камышеваху, Горное и Золотое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
"На Бахмутском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось потеснить наши войска и установить контроль над Камышевахой, Горским и Золотым. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои", - рассказал он.
Как сообщалось, российские оккупационные войска уничтожили Северодонецкую ТЭЦ.
Напомним, российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области. Сейчас выехать из города можно только на подконтрольную России территорию.
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