Оккупанти захопили одразу три села в Луганській області, - Генштаб

Російським військам вдалося взяти під контроль одразу три села в Луганській області - Комишуваха, Гірське та Золоте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"На Бахмутському напрямку, маючи перевагу у силах та засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося потіснити наші війська і встановити контроль над Комишувахою, Гірським та Золотим. На цьому напрямку тривають запеклі бої", - розповів він.
Як повідомлялося, російські окупаційні війська знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ.
Нагадаємо, російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк Луганської області. Зараз виїхати з міста можна тільки на підконтрольну Росії територію.
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