Оккупанты захватили в Херсоне станции телекомпании: кабельное и интернет может исчезнуть

"Захвачены станции телекомпании "Норма-4" на Таврическом и Шуменском районах. Идут попытки перехвата контроля над сетью кабельного телевидения и интернета. Возможно полное прекращение работы, просим прощения у наших абонентов", - говорится в сообщении.

Провайдер также предупредил пользователей, что в связи с обстоятельствами, оплату за интернет производить не надо.

"Из-за технических обстоятельств средства на счет поступить не смогут. Ждите дальнейших сообщений", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские военные захватили "Суспільне мовлення: Херсон".

Добавим, как объясняли в Госспецсвязи, именно российские войска имеют полный доступ и контроль над необходимым оборудованием для мобильной связи и интернета.