Оккупанты захватили 24 представителей местной власти и учреждений, - ОП

Российские оккупанты захватили в плен 24 представителей местной власти и государственных учреждений. Информация относительно еще двух человек уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Сообщается, что по данным Офиса президента, среди 24 похищенных - городские и поселковые главы, их заместители, другие представители государственных учреждений.
"Это - лица, которые еще находятся в плену", - отметили в ОП.
Также сообщается, что данные о двух людях еще уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты похитили 11 мэров украинских городов с начала войны.
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