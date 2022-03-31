Окупанти захопили 24 представників місцевої влади та установ, - ОП

Російські окупанти захопили в полон 24 представників місцевої влади та державних установ. Інформація щодо ще двох осіб уточнюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Повідомляється, що за даними Офісу президента, серед 24 викрадених - міські та селищні голови, їх заступники, інші представники державних установ.
"Це - особи, які ще перебувають у полоні", - зазначили в ОП.
Також повідомляється, що дані про двох осіб ще уточнюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти викрали 11 мерів українських міст з початку війни.
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