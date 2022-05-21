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Оккупанты на захваченных территориях присваивают имущество телеком-операторов, - Генштаб

Фото: Базовые станции мобильных операторов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Попытки псевдонационализации оборудования телекоммуникационных компаний на оккупированных территориях зафиксировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские захватчики присваивают имущество украинских телеком-операторов. В оккупированных районах псевдовласти объявили "национализацию".

"Вместе с тем, оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг", – говорится в сообщении.

Тем временем Мариуполь отдали под контроль кадыровцев, которые увеличивают количество блокпостов на выезде из города. Мэрия призвала жителей отказаться от самостоятельной эвакуации.

К слову, российские оккупанты объявили воды у Змеиного "территорией РФ".

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