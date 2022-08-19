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Оккупанты заговорили об уходе из Мелитополя и пригрозили устроить ЧП

Фото: российские оккупанты угрожают заминировать всю важную инфраструктуру Мелитополя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты угрожают заминировать всю важную инфраструктуру Мелитополя в случае ухода из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты уже начали вывозить свои семьи из города, а коллаборантов в оккупированный Крым не пускают, разворачивают на пункте пропуска обратно.

"Среди оккупантов панические настроения. Уже пятый день они проводят эвакуацию своих семей с территории города Мелитополя. Колаборантов не пускают в Крым. Мы уже имеем не один, а несколько примеров, когда коллаборантов разворачивают на пункте пропуска в Крыму и возвращают на временно оккупированную территорию Запорожской области", - сказал он.

Как сообщалось, во временно захваченном Мелитополе оккупанты минуют теплоцентрали и котельные. Россияне готовятся подорвать их, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона в городе.

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Мелитополь