Оккупанты заговорили об уходе из Мелитополя и пригрозили устроить ЧП
Российские оккупанты угрожают заминировать всю важную инфраструктуру Мелитополя в случае ухода из города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
По его словам, оккупанты уже начали вывозить свои семьи из города, а коллаборантов в оккупированный Крым не пускают, разворачивают на пункте пропуска обратно.
"Среди оккупантов панические настроения. Уже пятый день они проводят эвакуацию своих семей с территории города Мелитополя. Колаборантов не пускают в Крым. Мы уже имеем не один, а несколько примеров, когда коллаборантов разворачивают на пункте пропуска в Крыму и возвращают на временно оккупированную территорию Запорожской области", - сказал он.
Как сообщалось, во временно захваченном Мелитополе оккупанты минуют теплоцентрали и котельные. Россияне готовятся подорвать их, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона в городе.
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