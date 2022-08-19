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Окупанти заговорили про звільнення з Мелітополя і пригрозили влаштувати НП

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Мелітополь, П'ятниця 19 серпня 2022 17:51
Окупанти заговорили про звільнення з Мелітополя і пригрозили влаштувати НП Фото: російські окупанти погрожують замінувати всю важливу інфраструктуру Мелітополя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти погрожують замінувати всю важливу інфраструктуру Мелітополя у разі виходу з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти вже почали вивозити свої сім'ї з міста, а колаборантів до окупованого Криму не пускають, розвертають на пункті пропуску назад.

"Серед окупантів панічні настрої. Вже п’ятий день вони проводять евакуацію своїх родин з території міста Мелітополя. Колаборантів не впускають до Криму. Ми вже маємо не один, а декілька прикладів, коли колобарантів розвертають на пункті пропуску в Криму і повертають на тимчасово окуповану територію Запорізької області", - сказав він.

Як повідомлялось, у тимчасово захопленому Мелітополі окупанти минуть теплоцентралі та котельні. Росіяни готуються їх підірвати, щоб звинуватити Україну в зриві опалювального сезону у місті.

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