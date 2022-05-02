Оккупанты заглушили связь мобильных операторов в Изюме, - горсовет

Российские оккупанты глушат связь мобильных операторов в Изюме Харьковской области. Нет сети уже в течение недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата городского совета Изюма Максима Стрельника.

"Рашисти усилили средства радиоэлектронной борьбы в Изюме. Связи с городом нет уже неделю", - пишет Стрельник.

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