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Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару через Василівку

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Вівторок 29 березня 2022 20:36
Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару через Василівку Фото: Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару через Василівку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти заблокували зелений гуманітарний коридор з Енергодару. Не спрацювали усі коридори, які рухались через Василівку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

За словами міського голови, автоколона з Енергодару й інших міст, яка рухалась до Запоріжжя - не змогла пройти Василівку.

Орлов рекомендує усім повертатися додому.

"Щодо подальшої організації зелених коридорів будемо повідомляти. Але, як ми, на жаль, побачили сьогодні, гарантувати, що вони спрацюють, зараз неможливо", - додає Орлов.

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