Оккупанты заблокировали эвакуационную колонну в Мариуполь в Мангуше

Украина направила в Мариуполь 7 эвакуационных автобусов. Оккупанты заблокировали движение колонны в городе Мангуш.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Колонна двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста.
"Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, все еще заблокирована в городе Мангуш", - пишет Верещук.
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