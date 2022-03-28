Оккупанты на юге собирают паспортные данные украинцев для проведения "референдумов", - Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента прокомментировал действия российской армии на юге страны. По его словам их действия нацелены на проведение "референдумов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Михаила Подоляка .

На своей странице в соц.сетях Михаил Подоляк высказался о действиях оккупантов на юге страны. Он рассказал о том, что российская армия собирает паспортные данные украинцев, выдавая им небольшую сумму наличных в валюте. По эго словам это делается для проведения фиктивных "референдумов".

Так же Подоляк напомнил, что Украина продолжает выплачивать зарплаты и пенсии на всей территории страны.