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Оккупанты взяли под контроль радио и ТВ в Мелитополе

Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты взяли под контроль радио и телевидение в Мелитополе. А также контролируют город по периметру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Ивана Федорова.

"Городская телевышка, впрочем, как и вышки радиосвязи находятся под контролем оккупантов города Мелитополя. Тех людей, которые на сегодня находятся по периметру города, войск Российской Федерации. Поэтому контент на радии и видеконтент не контролирую ни я, ни исполнительный комитет, ни государственные органы", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российская пропаганда разгоняет уже видео с якобы "новым мэром" Мелитополя. Также местные власти заявляли о том, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.

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МелитопольВойна России против Украины