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Окупанти взяли під контроль радіо і ТБ у Мелітополі

Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти взяли під контроль радіо і телебачення в Мелітополі. А також контролюють місто по периметру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Івана Федорова.

"Міська телевежа, втім, як і вишки радіозв'язку знаходяться під контролем окупантів міста Мелітополя. Тих людей, які на сьогодні знаходяться по периметру міста, військ Російської Федерації. Тому контент на радії і відеконтент не контролюю ані я, ані виконавчий комітет, ані державні органи", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська пропаганда розганяє вже відео з нібито "новим мером" Мелітополя. Також місцева влада заявляла про те, що місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

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МелітопольВійна Росії проти України