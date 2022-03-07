Окупанти взяли під контроль радіо і ТБ у Мелітополі

Російські окупанти взяли під контроль радіо і телебачення в Мелітополі. А також контролюють місто по периметру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Івана Федорова.

"Міська телевежа, втім, як і вишки радіозв'язку знаходяться під контролем окупантів міста Мелітополя. Тих людей, які на сьогодні знаходяться по периметру міста, військ Російської Федерації. Тому контент на радії і відеконтент не контролюю ані я, ані виконавчий комітет, ані державні органи", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська пропаганда розганяє вже відео з нібито "новим мером" Мелітополя. Також місцева влада заявляла про те, що місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.