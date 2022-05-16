UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты взорвали дорогу между Пологами и Гуляйполем, - Запорожская ОВА

Фото: Оккупанты взорвал дорогу между Пологами и Гуляйполем (kanaldom.tv)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Запорожья. В частности, они разрушили дорогу между Пологами и Гуляйполем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

В Орехове россияне артударами повредили 3 отделения местной больницы и храм религиозной общины. Кроме этого, на протяжении всех суток 14 мая они били по Гуляйполю и крушили гражданскую инфраструктуру.

"Российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Пологов, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений - около полутора метров", - рассказали в ОВА.

Кроме того, вражеский обстрел повредил жилые гражданские дома. Прямые ракетные удары полностью разрушили некоторые помещения. Также оккупанты повредили придомовую территорию и гаражи мирных жителей. Однако информация о пострадавших пока в ОВА не поступала.

В селе Малая Токмачка вражеский артиллерийский обстрел повредил хозяйственное здание на территории Ореховского исправительного учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные в Каменке Пологовского района Запорожской области отправляют своих солдат, которые отказались участвовать в боевых действиях, в "тюрьму", что была обустроена оккупантами в помещении местного училища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область