Оккупанты взорвали дорогу между Пологами и Гуляйполем, - Запорожская ОВА

В Орехове россияне артударами повредили 3 отделения местной больницы и храм религиозной общины. Кроме этого, на протяжении всех суток 14 мая они били по Гуляйполю и крушили гражданскую инфраструктуру.

"Российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Пологов, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений - около полутора метров", - рассказали в ОВА.

Кроме того, вражеский обстрел повредил жилые гражданские дома. Прямые ракетные удары полностью разрушили некоторые помещения. Также оккупанты повредили придомовую территорию и гаражи мирных жителей. Однако информация о пострадавших пока в ОВА не поступала.

В селе Малая Токмачка вражеский артиллерийский обстрел повредил хозяйственное здание на территории Ореховского исправительного учреждения.