Окупанти підірвали дорогу між Пологами та Гуляйполем, - Запорізька ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Запоріжжя. Зокрема, вони зруйнували дорогу між Пологами та Гуляйполем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
У Оріхові росіяни артударами пошкодили 3 відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади. Крім цього, протягом всієї доби 14 травня вони били по Гуляйполі і трощили цивільну інфраструктуру.
"Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як з боку Пологів, так і з боку Гуляйполя. Глибина руйнувань - близько півтора метра", - розповіли в ОВА.
Крім того, ворожий обстріл пошкодив житлові цивільні будинки. Прямі ракетні удари повністю зруйнували деякі приміщення. Також окупанти пошкодили прибудинкову територію та гаражі мирних жителів. Однак інформація про постраждалих поки в ОВА не надходила.
У селі Мала Токмачка ворожий артилерійський обстріл пошкодив господарську будівлю на території Оріхівського виправного закладу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові в Кам'янці Пологівського району Запорізькій області відправляють своїх солдатів, які відмовилися брати участь у бойових діях, до "в'язниці", що була облаштована окупантами у приміщенні місцевого училища.
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