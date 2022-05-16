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Окупанти підірвали дорогу між Пологами та Гуляйполем, - Запорізька ОВА

Фото: окупанти підірвав дорогу між Пологами і Гуляйполем (kanaldom.tv)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Запоріжжя. Зокрема, вони зруйнували дорогу між Пологами та Гуляйполем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

У Оріхові росіяни артударами пошкодили 3 відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади. Крім цього, протягом всієї доби 14 травня вони били по Гуляйполі і трощили цивільну інфраструктуру.

"Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як з боку Пологів, так і з боку Гуляйполя. Глибина руйнувань - близько півтора метра", - розповіли в ОВА.

Крім того, ворожий обстріл пошкодив житлові цивільні будинки. Прямі ракетні удари повністю зруйнували деякі приміщення. Також окупанти пошкодили прибудинкову територію та гаражі мирних жителів. Однак інформація про постраждалих поки в ОВА не надходила.

У селі Мала Токмачка ворожий артилерійський обстріл пошкодив господарську будівлю на території Оріхівського виправного закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові в Кам'янці Пологівського району Запорізькій області відправляють своїх солдатів, які відмовилися брати участь у бойових діях, до "в'язниці", що була облаштована окупантами у приміщенні місцевого училища.

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Запорожская область