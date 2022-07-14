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Оккупанты вывозят технику из Мелитополя после ударов ВСУ, - мэр

Фото: оккупанты перебрасывают технику из Мелитополя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия после точных ударов ВСУ по складам вывозит технику из Мелитополя. Оккупанты боятся, что стали достижимыми для западной артиллерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Россияне начали перебрасывать свою технику за пределы Мелитополя. Они вывозят свою технику в сторону Кирилловки и Охримовки. Они это делают, потому что их две военные базы были разгромлены. Одна была возле Мелитополя, другая - возле Мирного", - объяснил городской голова.

Кроме того, на одной из покинутых баз, на территории 24-го ПТУ, российские военные оставили муляжи. В то же время часть техники оккупанты расставляют в жилых кварталах, из-за чего существует безопасность.

"Опасность есть в нижней части города. Там они захватили предприятие, непосредственно возле жилых домов, там расположена военная техника и склады боеприпасов", - добавил Федоров.

Напомним, что 12 июля в поселке Мирное Мелитопольского района горела захваченная оккупантами база воинской части МЧС.

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