Окупанти вивезли з Вовчанська підприємство у РФ та облаштували в ньому тюрму

Російські війська вивезли з Вовчанська Харківської області підприємство у Росію та облаштували в ньому тюрму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у телемарафоні.

За його словами, у приміщенні заводу окупанти влаштували концтабір, де людей піддають тортурам та змушують ставати до армії Росії.

"У Вовчанську окупанти вивезли один із заводів на територію РФ, а у приміщеннях заводу влаштували певну тюрму, справжній концтабір, де людей піддають певним тортурам, змушують співпрацювати, ставати до лав ЗС РФ", - сказав голова ОВА.