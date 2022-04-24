Окупанти вивезли з Вовчанська підприємство у РФ та облаштували в ньому тюрму
Російські війська вивезли з Вовчанська Харківської області підприємство у Росію та облаштували в ньому тюрму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у телемарафоні.
За його словами, у приміщенні заводу окупанти влаштували концтабір, де людей піддають тортурам та змушують ставати до армії Росії.
"У Вовчанську окупанти вивезли один із заводів на територію РФ, а у приміщеннях заводу влаштували певну тюрму, справжній концтабір, де людей піддають певним тортурам, змушують співпрацювати, ставати до лав ЗС РФ", - сказав голова ОВА.
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