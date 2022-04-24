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Окупанти вивезли з Вовчанська підприємство у РФ та облаштували в ньому тюрму

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Вовчанськ, Неділя 24 квітня 2022 20:53
Окупанти вивезли з Вовчанська підприємство у РФ та облаштували в ньому тюрму Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська вивезли з Вовчанська Харківської області підприємство у Росію та облаштували в ньому тюрму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у телемарафоні.

За його словами, у приміщенні заводу окупанти влаштували концтабір, де людей піддають тортурам та змушують ставати до армії Росії.

"У Вовчанську окупанти вивезли один із заводів на територію РФ, а у приміщеннях заводу влаштували певну тюрму, справжній концтабір, де людей піддають певним тортурам, змушують співпрацювати, ставати до лав ЗС РФ", - сказав голова ОВА.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області двоє чоловіків підірвалися на міні.

Також ми писали, що вчора, 23 квітня, внаслідок обстрілів Харківської області постраждали шестеро осіб.

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