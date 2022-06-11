Оккупанты вывезли в Первомайск жителей Попасной и ограбили их дома, - глава ВА

Отмечается, что оккупанты захватили Попасную 8 мая. На тот момент в городе оставалось около 1,5 тысячи человек.

Оккупанты принудительно вывезли жителей в Первомайск. Людям пришлось самостоятельно преодолеть около семи километров пешком, чтобы вернуться домой. Во время так называемой "зачистки" российские военные ограбили дома в Попасной.

Похожая ситуация произошла и в Камышевахе, где в храме прятались 60 человек. Захватчики обещали им привезти продукты, однако на следующий день также депортировали.

Кроме того, по словам Ханатова, оккупанты до сих пор не забрали тел убитых российских солдат, они лежат на улицах Попасной.