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Оккупанты выпустили по Украине шесть ракет из Каспийского моря, часть сбили

Фото: оккупанты выпустили по Украине шесть ракет с Каспийского моря, часть сбили (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска выпустили по территории Украины шесть ракет, четыре из которых были сбиты силами ПВО. Ракеты запускали из района Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555)", - сказано в сообщении.

Около 16:30 четыре ракеты уничтожили подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях.

Еще две ракеты попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области.

Как сообщалось ранее, россияне нанесли удар по селу в Чигиринской общине Черкасской области. В результате обстрела была уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб поголовью скота.

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