Оккупанты выпустили по Сумской области за день 150 снарядов: есть погибший и раненый

Российские войска с территории РФ целый день вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии по громадам Сумской области, также выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В результате обстрелов пострадали Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская громады. Всего за день россияне выпустили более 150 снарядов и мин.

Больше всего пострадала Краснопольская громада, зафиксировано около ста прилетов за день. На территории ее сел повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня и ферма. В результате артобстрела один человек погиб, еще один госпитализирован.