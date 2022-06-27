Оккупанты выпустили по Сумской области за день 150 снарядов: есть погибший и раненый

Российские войска с территории РФ целый день вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии по громадам Сумской области, также выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В результате обстрелов пострадали Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская громады. Всего за день россияне выпустили более 150 снарядов и мин.
Больше всего пострадала Краснопольская громада, зафиксировано около ста прилетов за день. На территории ее сел повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня и ферма. В результате артобстрела один человек погиб, еще один госпитализирован.
Напомним, сегодня в обед стало известно, что два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Враг совершил шесть ударов.
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