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Оккупанты выпустили по Сумской области почти 300 боеприпасов, пострадала женщина

Фото: Оккупанты выпустили по Сумской области почти 300 боеприпасов (t.me/Zhyvytsky)
Автор: Артур Родивилов

В течение дня, 1 июля, оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Под вражеским огнем оказались Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская громады.

В Шалыгинской громаде пострадала от обломка российского снаряда 64-летняя женщина. Она работала на огороде в это время.

В результате обстрелов также повреждена инфраструктура: дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и водонапорная башня. Точное количество и характер разрушений выясняется.

Напомним, в последнее время оккупанты усилили обстрелы в зоне Сумской области. Ежедневно наносят удары из артиллерии и авиации, сбрасывают бомбы с беспилотников.

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Сумская область