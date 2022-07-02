Окупанти випустили по Сумській області майже 300 боєприпасів, постраждала жінка

Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

У Шалигінській громаді постраждала від уламка російського снаряда 64-річна жінка. Вона працювала на городі в цей час.

Унаслідок обстрілу також пошкоджена інфраструктура: будинки мирних жителів, фермерські господарства, електромережі та Водонапірна вежа. Точна кількість і характер руйнувань з'ясовується.

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили обстріли в зоні Сумської області. Щодня завдають ударів з артилерії і авіації, скидають бомби з безпілотників.

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