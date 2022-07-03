UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты выпустили по Сумской области 230 снарядов: поврежден интернат, есть раненые

Фото: оккупанты выпустили по Сумской области 230 снарядов (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

В течение дня российские войска выпустили по Сумской области более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять громад: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Утром начался массовый обстрел по Зноб-Новгородской громаде с использованием фосфорных и флешетных снарядов, всего зафиксировано 120 выстрелов. В результате сгорел один автомобиль.

Около 10 утра по Новослободской громаде при минометном обстреле повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач. В полдень в Великописаревской громаде после минометного прилета загорелся жилой дом.

Около 19.00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас, последствия уточняются. В 20 часов россияне начали «бить» из минометов по территории и помещением Атинского психоневрологического интерната. В результате обстрела вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие. Сообщается о трех пострадавших.

Напомним, сегодня россияне запустила три ракеты по Краматорску. Одна из них разрушила гостинично-жилой комплекс, две другие - часть дороги в жилом районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВторжение России в Украину