Оккупанты выпустили более сотни снарядов по Сумской области: в ОВА показали последствия

Ночью и утром 5 сентября российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего враг выпустил более сотни боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Больше всех от обстрелов пострадала Белопольская община. Там вследствие ударов повреждены дома и ЛЭП. Около 25 семей остались без света.

Фото: последствия обстрелов приграничья Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Всего с начала суток оккупанты обстреляли пять общин Сумской области: