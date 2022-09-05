Окупанти випустили понад сотню снарядів по Сумській області: в ОВА показали наслідки

Вночі та вранці 5 вересня російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. Всього ворог випустив більше сотні боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Найбільше від обстрілів постраждала Білопільська громада. Там внаслідок ударів пошкоджено будинки та ЛЕП. Близько 25 сімей залишилися без світла.
Фото: наслідки обстрілів прикордоння Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Всього з початку доби окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області:
Раніше ми писали, що в понеділок після обіду, 5 вересня, російські окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є жертви.
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