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Окупанти випустили понад сотню снарядів по Сумській області: в ОВА показали наслідки

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Суми, Понеділок 05 вересня 2022 15:50
Окупанти випустили понад сотню снарядів по Сумській області: в ОВА показали наслідки Фото: окупанти випустили більше сотні снарядів по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі та вранці 5 вересня російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. Всього ворог випустив більше сотні боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Найбільше від обстрілів постраждала Білопільська громада. Там внаслідок ударів пошкоджено будинки та ЛЕП. Близько 25 сімей залишилися без світла.

Фото: наслідки обстрілів прикордоння Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Всього з початку доби окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області:

  • Білопільську громаду. О 23:30 внаслідок мінометного обстрілу (8 прильотів) пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач (25 абонентів без електропостачання). Також постраждав автомобіль, а в деяких будинках вилетіли вікна.
  • Миропільську громаду. З 02:00 російські війська били з мінометів (14 прильотів). Вранці обстріл продовжився з артилерії (22 прильоту). Пошкоджено лінії електропередач та будівлю сільради.
  • Хотинську громаду. Окупанти вночі вели мінометний вогонь. Всього зафіксовано близько 26 прильотів.
  • Шалигинскую громаду. Вранці ворог відкрив стрілянину зі стрілецької зброї. Пізніше послідував мінометний обстріл (18 прильотів).
  • Середино-Будську громаду. Після 10 ранку окупанти випустили 8 мін по регіону.

Раніше ми писали, що в понеділок після обіду, 5 вересня, російські окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є жертви.

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Сумская область Російська Федерація
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