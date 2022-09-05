Окупанти випустили понад сотню снарядів по Сумській області: в ОВА показали наслідки
Вночі та вранці 5 вересня російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. Всього ворог випустив більше сотні боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Найбільше від обстрілів постраждала Білопільська громада. Там внаслідок ударів пошкоджено будинки та ЛЕП. Близько 25 сімей залишилися без світла.
Фото: наслідки обстрілів прикордоння Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Всього з початку доби окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області:
- Білопільську громаду. О 23:30 внаслідок мінометного обстрілу (8 прильотів) пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач (25 абонентів без електропостачання). Також постраждав автомобіль, а в деяких будинках вилетіли вікна.
- Миропільську громаду. З 02:00 російські війська били з мінометів (14 прильотів). Вранці обстріл продовжився з артилерії (22 прильоту). Пошкоджено лінії електропередач та будівлю сільради.
- Хотинську громаду. Окупанти вночі вели мінометний вогонь. Всього зафіксовано близько 26 прильотів.
- Шалигинскую громаду. Вранці ворог відкрив стрілянину зі стрілецької зброї. Пізніше послідував мінометний обстріл (18 прильотів).
- Середино-Будську громаду. Після 10 ранку окупанти випустили 8 мін по регіону.
Раніше ми писали, що в понеділок після обіду, 5 вересня, російські окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є жертви.
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