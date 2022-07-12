Оккупанты выпустили четыре ракеты по прибрежной зоне Одесской области

12 июля около 14:30 российские оккупанты нанесли ракетные удары из акватории Черного моря. На этот раз они выпустили четыре авиационные ракеты класса "воздух-земля" типа Х-31 с истребителей Су-30. Ракеты было направлено по прибрежной зоне Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Как отмечается в сообщении, своих целей ракеты не достигли, впрочем это еще раз доказывает, что Россия продолжает морскую блокаду украинских портов, обостряя мировой продовольственный кризис.

"Зенитные ракетные войска Воздушных сил продолжают контролировать воздушное пространство, держа авиацию оккупантов на расстоянии. В течение суток уничтожена одна воздушная цель - БПЛА оперативно-тактического уровня, которым враг осуществлял воздушную разведку", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Тем временем ударная авиация Воздушных сил уничтожила склад боеприпасов вражеской группировки войск на Южно-Бугском направлении. Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 ударили по скоплению вооружений и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях. Уничтожено до тридцати единиц техники оккупационных войск.