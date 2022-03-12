Оккупанты выпустили 8 ракет по Василькову. Полностью уничтожен аэродром

Российские войска 12 марта выпустили восемь ракет по Василькову (Киевская область). В результате местный аэродром полностью уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Василькова Наталью Баласинович.

"Сегодня около 07:00 утра вражеские силы обстреляли Васильков, 8 ракет попали. Обстреляли аэропорт, аэропорт полностью уничтожен, уничтожена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют, потому что одна из ракет попала в склад. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами", - отметила она.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в результате ракетного удара под Васильковом снова загорелась нефтебаза.

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