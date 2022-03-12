Окупанти випустили 8 ракет по Василькову. Повністю знищено аеродром
Російські війська 12 березня випустили вісім ракет по Василькову (Київська область). В результаті місцевий аеродром повністю знищений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Василькова Наталію Баласинович.
"Сьогодні близько 07:00 ранку ворожі сили обстріляли Васильків, 8 ракет потрапили. Обстріляли аеропорт, аеропорт повністю знищено, знищено злітну смугу. Здетонував склад із боєприпасами, і вони досі детонують, бо одна з ракет потрапила до складу. Також знищено склад із пально-мастильними матеріалами", - зазначила вона.
Нагадаємо, сьогодні також повідомлялося, що внаслідок ракетного удару під Васильковом знову спалахнула нафтобаза.
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