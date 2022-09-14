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Оккупанты выключили интернет в Луганской области и вывозят в РФ награбленное, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты отключили интернет в Луганской области, объясняя это "повышением обороноспособности". Между тем захватчики продолжают вывозить награбленное в сторону РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Оккупационная власть Луганщины продолжает утверждать, что якобы на территории региона, или как они говорят "республики", ничего угрожающего не происходит. Только вот на всякий случай в области отключен мобильный интернет", - пишет Гайдай.

По его словам, как объясняет местный оператор, выключение интернета является "распоряжением" органов оккупационной власти для обеспечения обороноспособности и безопасности. Впрочем, раньше они на этих вопросах не акцентировали внимания.

В то же время, очереди на пунктах пропуска уже который день не уменьшаются.

"Только на участке трассы Старобельск - Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, в основном с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", - рассказал Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии РБК-Украина рассказывал, что оккупанты бегут из Хакровской области в сторону Луганска и России. На пункте пропуска в Станице Луганской зафиксировали очередь длиной 12 километров.

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