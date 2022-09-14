Оккупанты выключили интернет в Луганской области и вывозят в РФ награбленное, - Гайдай

"Оккупационная власть Луганщины продолжает утверждать, что якобы на территории региона, или как они говорят "республики", ничего угрожающего не происходит. Только вот на всякий случай в области отключен мобильный интернет", - пишет Гайдай.

По его словам, как объясняет местный оператор, выключение интернета является "распоряжением" органов оккупационной власти для обеспечения обороноспособности и безопасности. Впрочем, раньше они на этих вопросах не акцентировали внимания.

В то же время, очереди на пунктах пропуска уже который день не уменьшаются.

"Только на участке трассы Старобельск - Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, в основном с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", - рассказал Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии РБК-Украина рассказывал, что оккупанты бегут из Хакровской области в сторону Луганска и России. На пункте пропуска в Станице Луганской зафиксировали очередь длиной 12 километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.