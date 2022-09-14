Окупанти вимкнули інтернет в Луганській області та вивозять до РФ награбоване, - Гайдай

"Окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або як вони кажуть "республіки", нічого загрозливого не відбувається. Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет", - пише Гайдай.

За його словами, як пояснює місцевий оператор, відключення інтернету є "розпорядженням" органів окупаційної влади для забезпечення обороноздатності і безпеки. Втім, раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги.

Водночас, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають.

"Лише на ділянці траси Старобільськ - Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в коментарі РБК-Україна розповідав, що окупанти тікають з Хакрівської області в бік Луганська та Росії. На пункті пропуску в Станиці Луганській зафіксували чергу довжиною 12 кілометрів.

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