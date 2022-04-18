Ответом на "рублевую оккупацию" юга Украины должны быть новые санкции, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к полному охвату санкциями банковской и финансовой системы России из-за ее действий в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное ночное обращение Зеленского.

Он отметил, что демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге нашего государства, в Херсонской и Запорожской областях.

"Там строят пыточные, похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода", - сказал Зеленский.

Президент рассказал, что оккупанты еще пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР", переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России.

"Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой системы. Потому что они – часть оккупационной машины", - заявил он.