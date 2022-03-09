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Оккупанты ввели Росгвардию в Херсонскую область. Незаконно задержаны 400 украинцев

Автор: Антон Федорцив

Российские оккупанты пытаются установить полицейский режим в Херсонской области, столкнувшись с гражданским сопротивлением агрессии в исполнении жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль Генштаба ВСУ в Facebook.

Войска РФ привлекли к операции в Херсонской области подразделения Росгвардии. Начались массовые задержания несогласных украинцев.

"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон окуппанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины", – говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, что Генштаб также предостерег от возможных диверсий в западных областях Украины.

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Херсонская областьГенштаб ВСУРосгвардияВторжение России в Украину