Оккупанты ввели Росгвардию в Херсонскую область. Незаконно задержаны 400 украинцев

Российские оккупанты пытаются установить полицейский режим в Херсонской области, столкнувшись с гражданским сопротивлением агрессии в исполнении жителей региона.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль Генштаба ВСУ в Facebook.
Войска РФ привлекли к операции в Херсонской области подразделения Росгвардии. Начались массовые задержания несогласных украинцев.
"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон окуппанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины", – говорится в заявлении Генштаба.
Напомним, что Генштаб также предостерег от возможных диверсий в западных областях Украины.
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