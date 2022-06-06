UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вторые сутки подряд обстреливают те же города в Донецкой области

Фото: оккупанты вторые сутки подряд обстреливают те же города в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты вторые сутки подряд бьют по Краматорску, Славянску, Авдеевке и Дружковке, накрывая города из ракет, "Градов", артиллерии и танков. В целом Россия за сутки нанесла удары по 7 населенным пунктам Донецкой области и убила и ранила мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Российские войска били по населенным пунктам - Авдеевка, Славянск, Дружковка, Краматорск, Часов Яр, Нью-Йорк, Хромово", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, зафиксировано 11 ударов ракетами "воздух-земля", реактивными системами залпового огня "Град", артиллерией, танками.

"Разрушения получили 26 гражданских объектов. На местах обстрелов правоохранители собрали доказательства военных преступлений РФ. Повреждены по меньшей мере 10 частных домов, многоэтажка, помещение скорой медицинской помощи, завод, сельскохозяйственное предприятие и техника, критическая инфраструктура",- добавляют в Нацполиции.

Как сообщалось, на утро, 5 июня, оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области и нанесли 15 ударов с "Градов", "Смерчей" и "Точки-У". Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов. Под удар, как и в эти сутки, попали Краматорск, Авдеевка, Дружковка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область