Оккупанты впервые обстреляли Киев из новейшего вооружения: снаряды спустились на парашютах

Российские оккупационные войска 18 марта впервые обстреляли Киев из новейшего оружия. Враги применили снаряды, спускающиеся на парашютах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения - снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют самое жестокое оружие", - заявил Геращенко.
Представитель МИД добавил, что все военные преступления России фиксируются и будут расследованы.
Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удар по городу Макаров Киевской области. В результате действий вражеских войск погибли семь человек.
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