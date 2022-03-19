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Оккупанты впервые обстреляли Киев из новейшего вооружения: снаряды спустились на парашютах

Фото: Киев осбтреляли снарядами, спускающимися на парашютах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска 18 марта впервые обстреляли Киев из новейшего оружия. Враги применили снаряды, спускающиеся на парашютах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения - снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют самое жестокое оружие", - заявил Геращенко.

Представитель МИД добавил, что все военные преступления России фиксируются и будут расследованы.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удар по городу Макаров Киевской области. В результате действий вражеских войск погибли семь человек.

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