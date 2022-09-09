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Оккупанты вновь ударили по Никопольскому району из артиллерии: есть разрушения

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Никополь, Пятница 09 сентября 2022 08:49
Оккупанты вновь ударили по Никопольскому району из артиллерии: есть разрушения Фото: оккупанты вновь ударили по Никопольскому району из артиллерии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 9 сентября в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты применили тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Российские оккупационные войска в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию. Люди не пострадали. Повреждены дачные дома и хозяйственные постройки", - рассказал он.

На данный момент информация о разрушениям уточняется.

Напомним, этой ночью оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. От удара повреждено одно из высших учебных заведений.

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Никополь Российская Федерация
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