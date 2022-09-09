Оккупанты вновь ударили по Никопольскому району из артиллерии: есть разрушения

Фото: оккупанты вновь ударили по Никопольскому району из артиллерии (Getty Images)

Российские войска в ночь на 9 сентября в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты применили тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Российские оккупационные войска в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию. Люди не пострадали. Повреждены дачные дома и хозяйственные постройки", - рассказал он. На данный момент информация о разрушениям уточняется.