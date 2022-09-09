Окупанти знову вдарили по Нікопольському району з артилерії: є руйнування

Фото: окупанти знову вдарили по Нікопольському району з артилерії (Getty Images)

Російські війська в ніч на 9 вересня в черговий раз обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти застосували важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Російські окупаційні війська в черговий раз накрили вогнем Нікопольський район. Направили на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали. Пошкоджені дачні будинки та господарські будівлі", - розповів він. На даний момент інформація про руйнування уточнюється.