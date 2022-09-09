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Окупанти знову вдарили по Нікопольському району з артилерії: є руйнування

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Нікополь, П'ятниця 09 вересня 2022 08:49
Окупанти знову вдарили по Нікопольському району з артилерії: є руйнування Фото: окупанти знову вдарили по Нікопольському району з артилерії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч на 9 вересня в черговий раз обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти застосували важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Російські окупаційні війська в черговий раз накрили вогнем Нікопольський район. Направили на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали. Пошкоджені дачні будинки та господарські будівлі", - розповів він.

На даний момент інформація про руйнування уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Від удару пошкоджено один з вищих навчальних закладів.

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Нікополь Російська Федерація
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